Kinderen gewond door op hol geslagen kameel

Een circusvoorstelling in de Amerikaanse stad Pittsburgh is abrupt onderbroken omdat een kameel door onbekende oorzaak op hol was geslagen. Zes kinderen en een volwassene raakten lichtgewond door het dier, dat wild door de piste rende.

Het incident had plaats nadat de bezoekers waren uitgenodigd om op de circusvloer dicht bij de kamelen te komen of zelfs een ritje op een van de dieren te maken. Plots begon een van de kamelen te bokken met een ruiter op de rug. Daarna begon het dier te rennen en verwondde het zeven mensen, meldde de zender ABC News maandag.

Circusmedewerkers wisten de kameel snel te vangen en brachten het dier naar de stal. De voorstelling werd daarna hervat. „We draaien dit circus al 69 jaar en dit is de eerste keer dat we een incident hebben”, zei een woordvoerder van het circus. „Gelukkig zijn we verzekerd tegen dit soort voorvallen.”