Kinderen gewond bij woningbrand Gelsenkirchen

Door een brand in een pand in het Duitse Gelsenkirchen zijn dinsdagmiddag zeven kinderen, onder wie een baby, zwaargewond geraakt. Twee volwassenen verkeren in levensgevaar, meldt een woordvoerder van de brandweer. In totaal raakten tien mensen gewond.

Het pand met meerdere woningen raakte door de brand dermate beschadigd dat er instortingsgevaar is. Het gebouw mag niet meer betreden worden. Speciale reddingswerkers zijn ingezet om van bovenaf te zoeken naar mensen die zich eventueel nog in het gebouw bevinden. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig om slachtoffers bij te staan.