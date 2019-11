Kinderen gewond bij Halloween

Het langs de deuren gaan door kinderen voor snoepjes tijdens Halloween blijkt niet altijd ongevaarlijk. Bij incidenten in Australië en de VS zijn kinderen gewond geraakt.

In Chicago belandde een 7-jarige meisje in kritieke toestand in het ziekenhuis toen ze in een schietpartij belandde. Gewapende mannen hadden het op een andere man gemunt, maar het meisje kwam in de baan van de kogels terecht terwijl ze langs de deuren ging voor snoep. In de straat liepen meerdere kinderen.

In Australië werd een 3-jarig meisje onwel nadat ze een medicijn had gegeten dat waarschijnlijk per ongeluk tussen de snoepjes was gekomen die ze had opgehaald. Het ging waarschijnlijk om antidepressiva.