Een man heeft in Japan in het wilde weg ingestoken op mensen in een park. Drie slachtoffers, twee kinderen en een volwassene zouden aan hun verwondingen zijn bezweken. Volgens de politie zijn er nog eens zeker twaalf mensen gewond geraakt. Het merendeel van de slachtoffers waren kinderen. De verdachte is gearresteerd.

De steekpartij vond plaats in een park van de stad Kawasaki. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De aanval vond rond 8 uur lokale tijd plaats.