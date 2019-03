Door een schietpartij in een school in Brazilië zijn zeker vijf kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Het incident was in een school in de plaats Suzano bij São Paulo.

Volgens lokale media zijn ook twee schutters omgekomen. Een getuige meldde dat hij een persoon had gezien die buiten de school aan het schieten was en daarna de school binnenging waar net de lessen waren begonnen.