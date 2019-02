Kinderen dood door brand in Groot-Brittannië

Vier kinderen zijn om het leven gekomen door een woningbrand in het Britse graafschap Staffordshire. Twee volwassenen en een ander kind raakten gewond, bericht de BBC.

Het vuur woedde in een huis in het stadje Stafford. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar omwonenden vertelden dat ze ’s nachts wakker schrokken van het geluid van een explosie. Op beelden is te zien dat het dak gedeeltelijk is ingestort.

De drie overlevenden konden volgens de ambulancedienst op eigen kracht de woning verlaten. Hun verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Het gezin wordt bijgestaan door gespecialiseerde hulpverleners, zeggen de hulpdiensten. Die hebben nog niets bekendgemaakt over de leeftijd van de overleden slachtoffers.