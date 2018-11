Kinderen China opzettelijk aangereden

De man die donderdag inreed op een groep jonge scholieren in China, deed dat volgens de autoriteiten bewust. De 29-jarige man zou „depressief” zijn vanwege huwelijksproblemen, bericht de krant South China Morning Post. Er zouden geen drank of drugs in het spel zijn geweest.

De automobilist reed donderdag in op enkele tientallen overstekende kinderen in de stad Huludao. Er vielen vijf doden en achttien gewonden. De bestuurder reed na de aanslag door, maar kon later alsnog worden aangehouden.

De lokale autoriteiten zeggen dat de bestuurder vanwege zijn relatieproblemen een verlangen koesterde om in de rijden op een willekeurig doelwit. Op camerabeelden is te zien hoe de auto van weghelft wisselt en vervolgens de scholieren schept.