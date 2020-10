Kinderen bootvluchtelingen gescheiden van moeder

Op de Canarische Eilanden worden minderjarige bootvluchtelingen bij aankomst van hun moeder gescheiden. Officieel om ze te beschermen tegen misbruik. Maar als bewezen is dat het écht om moeder en kind gaat, verloopt hereniging traag.

De scheiding van kinderen en hun moeders gebeurt op last van het openbaar ministerie (OM) in de provincie Las Palmas, en duurt tenminste tot de uitslag van dna-test bekend is die moet uitwijzen of het werkelijk om moeder en kind gaat. De tests worden uitgevoerd op het Spaanse vasteland en kunnen twee maanden in beslag nemen.

Volgens het OM in Las Palmas is de maatregel bedoeld om „kinderhandel tegen te gaan.” In de periode dat moeder en kind op de uitslag van de dna-test wachten, mogen ze eenmaal per week contact hebben via videobellen. De van hun moeder gescheiden kinderen zijn twee tot tien jaar oud en komen hoofdzakelijk uit Ivoorkust en Guinee-Conakry. Het OM in de andere Canarische provincie, Tenerife, past deze „maatregel tegen kinderhandel” niet toe.

Volgens de Spaanse onlinekrant El Diario zijn op Gran Canaria op dit moment zeker zes kinderen in afwachting van de uitslag van de dna-test. Het gaat om kinderen die samen met tientallen volwassen vluchtelingen vorige week in een bootje de Canarische kust wisten te bereiken of door reddingsploegen uit de Atlantische Oceaan werden opgepikt. Op het naburige eiland Fuerteventura zitten zes kinderen in dezelfde situatie. Volgens El Diario kreeg een tweejarig Afrikaans meisje een angstaanval. Ze moest dringend met haar moeder herenigd worden, omdat ze niet meer at en sliep.

Hoofdaanklager in de provincie Las Palmas Beatriz Sanchez zegt dat ze met haar „voorzorgsmaatregel” niet alleen kinderhandel wil voorkomen, maar ook dat migranten kinderen gebruiken om een verblijfsvergunning te krijgen. „Het doel is om de minderjarige te beschermen”, verzekert de hoofdaanklager. Haar bevel om moeders en kinderen te scheiden zou kunnen rekenen op de instemming van het Rode Kruis en de Canarische kinderbescherming. De regionale regering ontkent dit echter.

Volgens hulporganisatie Caminando Fronteras veroorzaken de praktijken „veel verdriet.” Nadat het moederschap is vastgesteld, verloopt de hereniging bovendien vaak traag. Vier van de zes kinderen op Fuerteventura waren vijf dagen na de positieve dna-uitslag nog steeds niet bij hun moeder. De twee andere kinderen bleken de boottocht in gezelschap van een tante en een oudere zus te hebben gemaakt.