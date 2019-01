Kinderen aangevallen op school in Peking

Een man heeft op een basisschool in Peking kinderen aangevallen. Hij maakte volgens de eerste berichten twintig slachtoffers, berichten Chinese media.

Zeker drie leerlingen raakten ernstig gewond, zegt de politie in het hoofdstedelijke Xicheng-district. Voor zover bekend vielen geen doden. De vermeende aanvaller is opgepakt. Er bestaat onduidelijkheid over het wapen dat is gebruikt bij de aanval. Het zou gaan om een mes of een hamer.

Op sociale media circuleren beelden van tientallen boze ouders die verhaal halen bij medewerkers van de school, bericht de krant South China Morning Post. Zij krijgen te horen dat een „schoolmedewerker” verantwoordelijk zou zijn. De echtheid van die beelden is nog niet vastgesteld.

Chinese kinderen waren al eerder het doelwit van dergelijke aanvallen. De autoriteiten arresteerden in oktober nog een vrouw die veertien kinderen zou hebben neergestoken op een kleuterschool in Chongqing.