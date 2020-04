Kinderen (1 en 3) doodgestoken in Londen

Twee jonge kinderen zijn om het leven gekomen door een steekpartij in een woning in de Britse hoofdstad Londen. Britse media berichten dat het gaat om een meisje van een en een 3-jarige jongen. Een 40-jarige man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

In de buurt is geschokt gereageerd op het drama. Een 78-jarige omwonende vertelt dat hij een vrouw hoorde gillen. Daarna arriveerden politiewagens en ambulances. „Ik vind het misselijkmakend”, zegt de man tegen de BBC. „De dader moet harteloos zijn, om een baby te kunnen steken.”

Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen in de woning in de wijk Ilford. De politie zegt in een verklaring dat formeel nog geen arrestaties zijn verricht, maar dat niet meer wordt gezocht naar verdachten. De man en de kinderen kenden elkaar.

In de Britse hoofdstad hebben dit jaar al 21 fatale steekpartijen plaatsgevonden. De politie zegt dat het meisje ter plekke overleed. Het jongetje stierf later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.