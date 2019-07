Kind van 1 jaar dood door val uit cruiseschip

Een 1-jarig meisje is in de haven van San Juan in Puerto Rico omgekomen doordat ze uit een raam van een cruiseschip was gevallen. Het kindje was op de elfde verdieping van het schip met haar grootvader aan het spelen bij het raam van de kamer. De grootvader verloor zijn grip op het meisje, waardoor ze naar beneden viel.

Het meisje en haar familie komen uit de Verenigde Staten. De politie wil videobeelden onderzoeken om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Het schip lag sinds zondagochtend in de haven van San Juan.