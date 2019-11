Kind stapt met tas met cocaïne school binnen

Een 5-jarige jongen stapte afgelopen week met een tas met cocaïne zijn school binnen in Holyoke in de Amerikaanse staat Massachusetts. De jongen liet de drugs aan een leraar zien en zei dat hij zich als Spider-Man zou voelen als hij de cocaïne in zijn mond zou stoppen.

De leraar schakelde direct de politie in. Die brachten de jongen voor onderzoek naar het ziekenhuis, ook al vermoedde de politie dat het kind de cocaïne niet had ingeslikt, meldde de zender NBC zondag. De uitslag van dat onderzoek is niet bekend gemaakt.

De vader van de jongen is thuis aangehouden. In zijn huis lagen tassen met cocaïne en heroïne. Hij was al in beeld bij de politie wegens drugscriminaliteit en is meegenomen naar de gevangenis.