Kind omgekomen na duw voor trein CS Frankfurt

Een 8-jarige jongen is maandagochtend om het leven gekomen nadat hij op het centraal station van Frankfurt voor een trein was geduwd. Een man is als verdachte aangehouden, meldde de politie. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.

De politie zei tegen de zender Frankfurter Rundschau dat de man ook de moeder van de jongen voor de trein had geduwd. Zij wist zich nog in veiligheid te brengen. De aangehouden man zou geen familie zijn van de jongen en zijn moeder.

De politie meldde dat de man –volgens Duitse media een 40-jarige van Afrikaanse origine– de jongen en zijn moeder vanaf perron 7 voor een trein duwde. Die reed op dat moment het station binnen. De verdachte vluchtte daarna het station uit. Enkele passanten hielpen de politie bij het aanhouden van de man.