Kind gedood omdat hij huiswerk niet maakte

Een 9-jarige jongen is in het Franse Mulhouse doodgeslagen toen hij zijn huiswerk niet wilde maken. Dit heeft het Openbaar Ministerie in de Oost-Franse stad bekendgemaakt, meldden Franse media donderdag. Wegens de bizarre misdaad zijn vier mensen in voorlopige hechtenis genomen: zijn oudere zus, zijn oudere broer en diens vriendin en zijn moeder.

Volgens de lijkschouwers is de jongen overleden als gevolg van het uren durende pak slaag dat hij 17 september kreeg. Uiteindelijk alarmeerden de daders hulpdiensten, maar die konden enkel nog vaststellen dat de jongen was overleden.

De moeder was op reis, maar is ook aangehouden omdat zij haar andere kinderen uitdrukkelijk opdroeg de jongen te straffen als die weigerde zijn huiswerk te doen. De 20-jarige zus en de 19-jarige broer worden beschuldigd van dodelijke geweldpleging.