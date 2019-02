„Kim wilde zonder concessies af van sancties”

De Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Hanoi is volgens president Trump mislukt, doordat dictator Kim Jong-un erop stond dat alle sancties tegen zijn land zouden worden afgeschaft zonder duidelijke tegenprestaties van Noord-Korea. President Trump zei in een persconferentie na de abrupt beëindigde topontmoeting dat hij „dacht wel een productieve tijd te hebben gehad, maar dit ging over sancties. Zij willen van alle sancties af en dat kunnen wij niet doen”, aldus Trump.

Trump zei dat Kim het Koreaanse schiereiland best wil ontdoen van kernwapens en beloofde geen kernproeven te doen. Maar Kim bleek volgens Trump niet bereid meer te doen voor het ontmantelen van zijn nucleaire arsenaal. Hij zei ook dat hij nog steeds een heel goede relatie met Kim heeft en dat ze het geen goed idee vonden iets te ondertekenen, dat zou niet gepast zijn geweest, aldus Trump. Maar hun relatie is heel vriendschappelijk gebleven. Ze hebben het volgens Trump echter niet over een derde top gehad.

De top in Hanoi was de tweede tussen de twee leiders. In juni vorig jaar was de eerste in Singapore. Ook die sloot af zonder concrete afspraken. Het topoverleg moet het in stalinistische stijl geregeerde en berooide Noord-Korea zover krijgen zijn kernwapens op te geven. In ruil zou Kim de kans krijgen normale internationale relaties, inclusief handelsrelaties, aan te gaan. Het regime in Pyongyang voelt zich door de economische achteruitgang en de sancties bedreigd. Maar zonder kernwapens vreest het zich niet te kunnen verdedigen.

Het is onduidelijk hoe het nu verdergaat met het nucleaire arsenaal van Noord-Korea. Op de Zuid-Koreaanse beurs kelderden aandelenkoersen onmiddellijk bij het bekend worden van de mislukking in Hanoi. Op het laatste moment werd donderdagmiddag een lunch van Kim en Trump afgezegd en werd de „gezamenlijke ondertekening van een slotverklaring” van de agenda geschrapt. Vervolgens reden de leiders met hun konvooi auto’s het terrein van het Sofitel Metropole Hotel af. Maar volgens een woordvoerster van het Witte Huis waren de gesprekken goed en constructief en is een vervolg mogelijk.