„Kim nodigt Amerikanen uit in kernproefgebied”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un wil deskundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea uitnodigen om in mei de sluiting mee te maken van de site waar jarenlang nucleaire tests zijn uitgevoerd. Dat heeft een regeringswoordvoerder in Seoul zondag gezegd.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangedrongen op totale denuclearisatie van het Koreaans schiereiland vooruitlopend op zijn historische ontmoeting met Kim. Die zal over drie of vier weken plaatsvinden, mogelijk in Singapore.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in sprak vrijdag met Kim over deze kwestie en over toenadering tot elkaar. De staatsmedia lieten voor deze top weten dat Pyongyang met onmiddellijk ingang zou stoppen met kern- en raketproeven, de basis Punggye-ri zou sluiten en zich gaat richten op economische groei en vrede. Daarin past ook normalisering van de betrekkingen met Japan. Zowel Moon als Trump hadden daarover in het weekeinde telefonisch contact met de Japanse premier Shinzo Abe.

Er wordt overigens getwijfeld of de ontmanteling van Punggye-ri echt een Noord-Koreaans gebaar is van goede wil en hoop op vrede. Chinese geologen denken dat het complex momenteel onbruikbaar is doordat de ondergrondse atoomtests ernstige schade in de onderlagen hebben aangericht. Het valt ook niet uit te sluiten dat er ioniserende (‘radioactieve’) straling is vrijgekomen.