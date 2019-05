Kim Jong-un zag toe op test van raketsysteem

De lanceringen die Noord-Korea zaterdag heeft uitgevoerd waren een oefening om de nauwkeurigheid van raketsystemen en tactische geleide wapens te bepalen. Dat schrijft het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

De spreekbuis van het geïsoleerde regime meldt dat de test onder toezicht van leider Kim Jong-un werd uitgevoerd. Kim gaf het bevel tot vuren en benadrukte de noodzaak om „het gevechtsvermogen te vergroten om de politieke soevereiniteit en economische zelfvoorziening te verdedigen”.

De projectielen kwamen zaterdag neer in de Japanse Zee. Het is de eerste grote wapentest van het Aziatische land sinds november 2017. Analisten zien het als een poging om de Verenigde Staten onder druk te zetten in de onderhandelingen over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. De Amerikaanse president Donald Trump zei na de raketlanceringen dat hij nog altijd gelooft dat er een deal tussen beide landen komt.