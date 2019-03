Kim Jong-un wil gesprekken met VS stoppen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overweegt de denuclearisatiegesprekken met de VS voorlopig stop te zetten. Dat tekent het Russische staatspersbureau op uit de mond van Choe Son Hui, de viceminister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea.

Noord-Korea is niet van plan toe te geven aan de eisen van de Verenigde Staten of nog aan te schuiven aan de onderhandelingstafel, meldde Choe tijdens een persconferentie in Pyongyang. Kim Jong-un zal spoedig een officiële mededeling doen over zijn standpunt over de gesprekken met de VS, aldus Tass.