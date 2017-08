Kim Jong-un wil betere raketten

Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, heeft de fabrieken opdracht gegeven betere raketkoppen en motoren te bouwen. Dat hebben de Noord-Koreaanse staatsmedia bekendgemaakt.

Het nieuws komt kort nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson juist Noord-Korea prees, omdat het geen provocaties meer had gedaan.

Bij zijn bezoek aan een ontwikkelingsfaciliteit van de Noord-Koreaanse Defensie heeft Kim Jong-un zich laten voorlichten over de productie van raketkoppen en raketmotoren.

Volgens het staatspersbureau van Noord-Korea KCNA heeft Kim Jong-un bevolen dat de raketkoppen en motoren met carbon of carboncomposiet te produceren.

Kim Jong-un onthield zich van provocerende uitspraken. President Trump sprak tijdens zijn speech in Phoenix nog positief over Noord-Korea. „Ik respecteer het feit dat hij begonnen is ons te respecteren. Misschien dat daar iets positiefs uitkomt.”