„Kim Jong-un voor de derde keer vader”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor de derde keer vader geworden, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap volgens Business Insider.

Het derde kind zou al in februari zijn geboren, maar Kim is niet open over zijn gezinsleven. Het nieuws komt naar buiten nadat bekend was geworden dat Noord-Korea een raket heeft afgevuurd die over Japan vloog voor die in de Stille Oceaan viel.

Kim Jong-un zou al twee kinderen hebben, geboren in 2010 en 2013. Van het tweede kind wordt aangenomen dat het een meisje is; het geslacht van de andere twee is onbekend. Onbekend is dus of Kim Jong-un een mannelijke erfgenaam heeft.

Er werd al eerder gespeculeerd over een mogelijke zwangerschap van Ri Sol-Ju, de vrouw van Kim Jong-un, omdat zij sinds een aantal maanden niet meer in het openbaar was verschenen.