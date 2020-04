‘Kim Jong-un verschuilt zich mogelijk voor coronavirus’

Dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uit de openbaarheid is verdwenen, heeft mogelijk te maken met zorgen over het coronavirus. Dat zei een Zuid-Koreaanse minister na dagenlange speculatie over de gezondheidstoestand van de dictator.

Kim liet zich eerder deze maand niet zien op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag op 15 april. Dan wordt stilgestaan bij de geboorte van zijn grootvader Kim Il-sung, de Noord-Koreaanse vader des vaderlands.

De afwezigheid van Kim gold als zeer ongebruikelijk en leidde tot speculatie dat hij misschien ernstig ziek is. Noord-Koreaanse media berichten wel dat de leider diplomatieke brieven stuurt, maar treden niet in detail over waar hij zich bevindt.

De Zuid-Koreaanse minister van Hereniging Kim Yeon-chul wees in het parlement op een alternatieve theorie. Hij stelde dat ook in Noord-Korea zorgen leven over het coronavirus en dat daarom allerlei feestelijke evenementen zijn geannuleerd.

Noord-Korea heeft geen melding gemaakt van een uitbraak van het virus, maar neemt wel strenge maatregelen om het virus buiten de deur te houden. Dat betekent volgens de bewindsman dat het niet raar is dat Kim ceremonies niet bijwoont.

Minister Kim beklemtoonde dat de Noord-Koreaanse leider al eerder voor langere periodes uit het zicht verdween. „Ik denk dat niet dat dat bijzonderlijk ongebruikelijk is, gezien de huidige situatie.”

Een ingewijde met kennis van Amerikaanse inlichtingen sluit niet uit dat Kim probeert te voorkomen dat hij het virus oploopt. Voor die theorie bestaat echter geen hard bewijs, zegt de bron. Inlichtingendiensten zouden niet uitsluiten dat de dictator wel degelijk ziek is.

Ook kenners zijn sceptisch. „Als hij alleen probeert te voorkomen dat hij besmet raakt, zou het in theorie heel makkelijk zijn om foto’s of videobeelden te verspreiden van een gezond ogende Kim”, zegt de topman van de Korea Risk Group.