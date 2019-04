Kim Jong-un vergroot grip op Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un mag zich vanaf nu de „opperste volksvertegenwoordiger van Korea” noemen. De titel is in februari per decreet in het leven geroepen, maar mag pas vanaf vrijdag worden gebruikt.

Noord-Korea heeft het leiderschap van het land ingrijpend veranderd, met een nieuw formeel staatshoofd en een nieuwe premier, waardoor Kim zijn grip op het land volgens analisten heeft vergroot. Acht jaar nadat hij zijn vader Kim Jong-il opvolgde, is junior nu echt volledig de leider. „De overgang en machtsovername van het regime van Kim Jong-un zijn nu compleet”, zegt een expert bij een denktank in Washington.

Choe Ryong-hae is benoemd tot voorzitter van het presidium van de Opperste Volksvergadering en daarmee formeel het staatshoofd. Hij vervangt Kim Yong-nam, die de titel al sinds 1998 had.