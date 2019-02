‘Kim Jong-un’ trekt de aandacht in Hanoi

Hoewel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf nog niet is gesignaleerd in Vietnam, trekt zijn dubbelganger alvast de aandacht in Hanoi. De bekende Kim-imitator ‘Howard X’ en Trump-lookalike Russell White verschenen onder grote belangstelling in de Vietnamese hoofdstad.

Bij het operagebouw in Hanoi kwam een menigte af op de twee imitators. Mensen lachten en maakten foto’s. „Toen ik naar zijn rug keek dacht ik dat het de echte Kim Jong-un was”, erkende een Zuid-Koreaanse student. De dictator houdt later deze maand in Vietnam een nieuwe top met Trump over denuclearisatie.

Imitator Howard X, die zich in Hanoi liet omringen door lijfwachten, is alvast begonnen met onderhandelen. „Ik hoop dat hij al mijn kernraketten over het hoofd wil zien en de sancties opheft”, verkondigde de nepdictator. Hij wil verder ook gaan golfen en de Vietnamese keuken proberen met de Trump-lookalike.

Howard X weet goed te verdienen aan zijn gelijkenis met de dictator. Hij rekent duizenden dollars voor openbare optredens. De autoriteiten zijn vaak minder gecharmeerd van zijn aanwezigheid. De Australiër zat vorig jaar kort vast in Singapore en zorgde voor ophef toen hij tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea danste voor geschokte Noord-Koreaanse cheerleaders.

X had in Vietnam ook een verzoek voor de echte dictator: „Kim, kies alsjeblieft een fatsoenlijk kapsel. Dit ziet er vreselijk uit.”