Kim Jong-un test ‘geavanceerd’ wapen

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een test bijgewoond van een nieuw „geavanceerd” tactisch wapen. Het is sinds maanden dat Noord-Koreaanse media schrijven over nieuwe ontwikkelingen binnen het wapenprogramma van het land. Om welk wapen het gaat is niet bekend.

„Een nieuw voorbeeld van onze snel toenemende defensiecapaciteit aan de regio”, noemde Kim de test volgens staatspersbureau KCNA. De Noord-Koreaanse leider bezocht een testlocatie van het Nationaal Defensie Instituut. Volgens het persbureau was de test een succes.