Kim Jong-un spreekt zelf over topontmoetingen

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft voor het eerst openlijk gesproken over geplande topontmoetingen met leiders van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Kim zei tijdens een vergadering van het politieke bureau van zijn Koreaanse Arbeiderspartij (WPK) dat hij „een diepgaande analyse” van de lovenswaardige onderlinge Koreaanse betrekkingen maakte. Dat deed hij naar eigen zeggen in de aanloop naar de Koreaanse top van 27 april. En hij heeft bovendien nagedacht over het vooruitzicht van een dialoog met de VS, aldus staatspersbureau KCNA.

Het was voor het eerst sinds begin 2015 dat het politieke bureau van de WPK bijeen was. De top van Kim met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wordt in april de derde in zijn soort. In 2000 ontmoetten de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung en toenmalig dictator Kim Jong-il (1941-2011) elkaar in Pyongyang, de hoofdstad van het noorden. De tweede top was in 2007 ook in Pyongyang. Toen ontving Kim Jong-il de Zuid-Koreaanse president Roh Moo-hyun. De derde top is straks aan de grens in Panmunjom.