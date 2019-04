Kim Jong-un slaat hardere toon aan om sancties

Kim Jong-un wil landen die Noord-Korea sancties opleggen „een serieuze slag” toebrengen door als land meer zelfvoorzienend te worden. Dat meldt het persagentschap KCNA op basis van een toespraak die de Noord-Koreaanse leider hield voor topleden van de Koreaanse Arbeiderspartij.

„We moeten de vijandige machten een serieuze slag toebrengen die ten onrechte vastbesloten zijn ons met sancties te laten vallen door het socialistische systeem te bevorderen naar een hoge mate van zelfredzaamheid”, citeert KCNA de Noord-Koreaanse leider.

Zonder de Verenigde Staten bij naam te noemen, lijkt Kim hiermee een hardere toon richting Washington aan te slaan. Noord-Korea en de VS zijn al langer in gesprek om de betrekkingen te normaliseren. Een tweede ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump eind februari in Vietnam leverde echter geen resultaat op.