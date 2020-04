‘Kim Jong-un kampt met gezondheidsklachten na behandeling’

Volgens Zuid-Koreaanse media heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deze maand een medische behandeling gehad, maar kampt hij nu mogelijk met gezondheidsklachten. De VS houden in ieder geval nauwgezet de berichtgeving bij dat de gezondheid van Kim „in groot gevaar” is. Dat bevestigt een Amerikaanse overheidsfunctionaris aan de nieuwszender CNN.

Volgens persbureau Bloomberg wist de regering van president Trump niet zeker of Kim na de ingreep nog leefde of dood was, zo meldde een anonieme medewerker. Het Witte Huis wilde niet op de geruchten reageren.

De Chinese Communistische Partij ontkent dat de Noord-Koreaanse leider in kritieke toestand verkeert, aldus een medewerker van het diplomatieke bureau die eveneens anoniem wilde blijven.

Zuid-Korea temperde de speculaties over de gezondheid van Kim. Een functionaris van het kantoor van de president meldde dat er geen bijzondere tekenen waren dat Kim zwaar ziek zou zijn. „We hebben niets te bevestigen en we hebben geen bijzondere bewegingen gezien in Noord-Korea”.

De 36-jarige Kim ontbrak op 15 april bij de viering van de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung, een nationale feestdag in Noord-Korea. Vier dagen daarvoor was hij wel gezien op een vergadering van de regering.

Zuid-Koreaanse media meldden dat Kim wordt behandeld na een ingreep voor hart- en vaatziekten eerder deze maand. Nieuwssite Daily NK die grotendeels wordt gerund door overgelopen Noord-Koreanen, meldt dat Kim revalideert in een villa nabij Mount Kumgang na een ingreep op 12 april. Volgens de website is de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider de laatste maanden hard achteruit gegaan door obesitas, stevig roken en hard werken.