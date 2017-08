Kim Jong-un gebriefd over aanval op Guam

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een rapport gekregen van de strijdkrachten over de mogelijke aanval op Guam. Vorige week maakte Noord-Korea bekend dat het een aanval overweegt op het Amerikaanse eiland in de Stille Oceaan. Kim Jong-un gaf dinsdag aan dat hij de beslissing over de aanval uitstelt. Hij wacht eerst de acties van de VS af, zo maakt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bekend.

,,De VS waren de eersten die atoomwapens bij ons in de buurt plaatsten. Amerika moet eerst de juiste beslissing nemen en de juiste acties ondernemen als zij de spanning in dit gebied willen verlagen en een gevaarlijke militaire clash willen voorkomen.

Volgens KCNA heeft Kim Jong-un het leger bevolen klaar te zijn voor het moment dat hij de aanval beveelt.