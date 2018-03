Kim Jong-un feliciteert Xi met herverkiezing

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn felicitaties overgebracht aan de herkozen Chinese president Xi Jinping. Dat deed hij zondag via het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

De directe felicitatie is opmerkelijk. Al sinds zijn aantreden in 2011, heeft Kim China nog niet bezocht. De landen liggen met elkaar in de clinch vanwege de steun van China aan de VN-sancties tegen het nucleaire programma van Noord-Korea. De situatie lijkt te verbeteren met de recente pogingen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten de banden met Noord-Korea te verbeteren. China heeft hierop zeer positief gereageerd.

In de boodschap zegt Kim dat hij hoopt dat China veel zal bereiken onder het leiderschap van Xi en wenst zijn ambtsgenoot veel succes. Chinese media hebben de boodschap ook gemeld.