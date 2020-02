Kim Jong-un eert overleden vader op diens verjaardag

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het mausoleum waar zijn overleden vader ligt bezocht ter ere van diens verjaardag. Kim Jong-il ligt begraven in het Kumusan Paleis van de Zon.

De huidige leider volgde zijn vader in 2012 op als leider van de partij en het land. Kim Jong-il overleed op 28 december 2011. Zijn titel was ‘De Geliefde Leider’. Hij regeerde Noord-Korea van 1994 tot zijn dood in 2011.

Kim Jong-un is de laatste weken weinig in het openbaar gezien. Het gerucht ging dat dit was vanwege het nieuwe coronavirus dat in buurland China is uitgebroken.