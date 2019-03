„Kim Jong-un deed niet mee aan verkiezing”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijkt niet te hebben meegedaan aan de parlementsverkiezingen in zijn land. Zijn naam stond niet op de lijst met de 687 leden van de Opperste Volksvergadering die is voorgelezen op de staatsradio, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Dat Kim niet op de lijst staat is opvallend. Het zou de eerste keer zijn dat de hoogste leider van het land geen zetel heeft in de Volksvergadering, bericht Yonhap. Zowel zijn vader Kim Jong-il als grootvader Kim Il-sung namen wel doorlopend plaats in het tandeloze parlement.

Verkiezingen worden in het stalinistisch bestuurde land gezien als een formaliteit. Het is de vraag waarom Kim Jong-un dit keer zelf niet meedeed. Sommige experts vermoeden volgens Yonhap dat hij zich wil presenteren als de leider van een normaal land, waar de uitvoerende en de wetgevende macht van elkaar gescheiden zijn.

De Kim-dynastie is overigens nog steeds vertegenwoordigd in het parlement. De jongere zus van de dictator, Kim Yo-jong, bemachtigde wel een zetel. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg volgens staatsmedia 99,99 procent.