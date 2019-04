Kim Jong-un bereid tot derde top met Trump

Kim Jong-un staat niet onwelwillend tegenover een derde top met de Amerikaanse president Donald Trump. „Onze persoonlijke relatie is nog steeds uitstekend”, zou de Noord-Koreaanse leider volgens staatspersbureau Yonhap hebben gezegd.

Maar hij heeft geen interesse in een nieuwe ontmoeting met Trump als het een herhaling van de top in de Vietnamese hoofdstad Hanoi van februari wordt. In een speech voor de Opperste Volksvergadering in Noord-Korea vrijdag vroeg Kim zich openlijk af of de VS ‘serieus de relatie tussen beide landen wil verbeteren’.

In Hanoi kwamen de Verenigde Staten met "volledig onrealiseerbare plannen" en "waren ze niet echt klaar om met ons te zitten en het probleem op te lossen", zei Kim. Het mislukken van de top in Hanoi kan er volgens Kim toe leiden dat de spanningen uit het verleden weer terugkeren.

Vorige maand waarschuwde een hoge Noord-Koreaanse functionaris dat Kim overweegt raketlanceringen en kernproeven te hervatten, tenzij Washington concessies doet zoals het versoepelen van sancties. Trump wil de sancties voorlopig juist handhaven, zei hij donderdag na overleg met de Zuid-Koreaanse president Moon. Hij staat niet afwijzend tegenover en derde top met Kim Jong-un.

De Noord-Koreaanse leider is bereid ‘tot eind van het jaar’ te wachten op een beslissing van de Amerikanen.