Kim Jong-un aanwezig bij rakettest

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was aanwezig bij de rakettest die maandag werd uitgevoerd. Na de test zou hij opdracht gegeven hebben of meer krachtige strategische wapens te maken, aldus het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. De ballistische raket die Noord-Korea maandag afvuurde in oostelijke richting landde na een vlucht van 450 kilometer in de Japanse Zee.

Kim Jong-un zou gezegd hebben dat zijn land „een grote sprong voorwaarts zal maken om een groter cadeau richting de Amerikanen te sturen.”