‘Kim en Trump praten achter schermen over top’

Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn achter de schermen in gesprek over een derde top. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap en andere media. Sinds de tweede, mislukte top is er niet meer gesproken tussen Kim Jong-un en Donald Trump.

Maandag gaf Trump al toe dat hij Kim een „zeer vriendelijke brief” heeft gestuurd, als reactie op de verjaardagskaart die hij zelf ontving vanuit Pyongyang. Die correspondentie staat in schril contrast met de gespannen situatie tussen beiden landen vanwege het Noord-Koreaanse kernprogramma. Trump eist van Kim volledige ontmanteling van nucleaire wapens en van ballistische raketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust.

In februari liep een ontmoeting tussen beide leiders in de Vietnamese hoofdstad Hanoi op niets uit. In april vroeg Kim zich nog openlijk af of Trump „serieus de relatie tussen beide landen wil verbeteren”. Volgens Yonhap meldt Trump zich zaterdag in Seoul en spreekt hij een dag later met Moon Jae-in.