Kim en Trump ontmoeten elkaar weer

De Amerikaanse president Trump is in de hoofdstad van Vietnam, Hanoi, samengekomen met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De twee schudden elkaar hartelijk de hand en hebben een kort gesprek voor ze gaan dineren in het oude Metropole Hotel in het centrum van de stad.

Het hoofdbestanddeel van de top is volgens Amerikaanse zegslieden donderdag. De twee hadden hun eerste top in juni vorig jaar in Singapore. Het leverde wederzijdse welwillendheid op, maar concreet verder weinig.

Die eerste top in Singapore acht maanden geleden was al „een groot succes”, zei Trump woensdag in Hanoi. Hij hoopt dat het succes op deze top nu „gelijk of groter” zal zijn dan in Singapore. Het doel van Trump is de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

De Amerikaanse president zei: „Het is een eer om samen te zijn met voorzitter Kim. Het is een eer om samen in Vietnam te zijn, waar ze echt de rode loper hebben uitgerold.” Trump stelde „zijn vriend” Kim een enorme economische ontwikkeling en welstand in het vooruitzicht. „Ik denk dat jouw land een fantastisch economisch potentieel heeft. Ongelooflijk. Onbegrensd.”