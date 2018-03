Kim en Trump gaan richting historische top

Het is echt: Donald Trump en Kim Jong Un willen elkaar ontmoeten. Vrijdagochtend aanvaardde de Amerikaanse president de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider. Het Witte Huis heeft dit bevestigd (en dus is het geen nepnieuws).

Mocht de ontmoeting tussen Trump en Kim doorgaan, dan is dat de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaans en een Noord-Koreaans staatshoofd elkaar in levenden lijve zullen spreken.

Het duurt nog wel even: de top komt waarschijnlijk in mei. Om het eens te worden over een plek en alles goed te organiseren, zijn die twee maanden trouwens ook hard nodig.

In die tijd zal Noord-Korea geen raketten meer testen of –erger nog– een atoomproef doen. Volgens de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui Yong heeft Noord-Korea dat beloofd. Pyongyang schijnt zelfs begrip te hebben geuit voor gezamenlijke legeroefeningen van Zuid-Korea met de Verenigde Staten, iets wat tot voor kort nog serieus als bedreigend werd opgevat.

Het doel van de top is om het Koreaanse schiereiland weer vrij te maken van kernwapens. Daarover hebben de twee Korea’s de afgelopen dagen intensief gesproken. Toen is afgesproken dat de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui Yong de uitnodiging zou doorgeven aan Washington. Aanvankelijk werd gemeld dat Trump een brief van Kim had ontvangen, maar later meldde Chung dat het om een persoonlijke boodschap ging.

Trump stelde vannacht op Twitter dat de inzet van het gesprek „niet anders kan zijn dan de volledige denuclearisatie van Noord-Korea.” Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse regering heeft Trump besloten tot de ontmoeting omdat „hij de ultieme besluitnemer van zijn land is.”

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae In gelooft dat de topontmoeting kan leiden tot de volledige ontmanteling van het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

Hoge druk

De buurlanden van de beide Korea’s (China, Japan, Rusland) reageerden vrijdagochtend positief op het nieuws. De Japanse premier Abe wil in april nog een bezoek brengen aan president Trump om de top vooraf te bespreken. Abe juichte het nieuws toe en hoopte op een „dialoog op basis van denuclearisering.” Volgens de Japanner is de doorbraak het gevolg van „hoge druk op Noord-Korea” door onder meer Japan.

De Russische minister Lavrov (Buitenlandse Zaken) sprak van een „stap in de goede richting.” Het gesprek moet de weg openen voor een „volwassen diplomatiek proces” in de richting van een oplossing voor de Noord-Koreaanse nucleaire kwestie.

China „verwelkomt” de top, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. China wordt gezien als bondgenoot van Noord-Korea. Het heeft ook de recente toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea steeds ondersteund.

In internationale media wordt de top vergeleken met historische ontmoetingen tussen de Amerikaanse president Nixon en de Chinese leider Mao Zedong in 1972 en de gesprekken tussen Reagan en Gorbatsjov in IJsland in 1985.

Mislukken

Juist omdat het op voorhand een historische top is, is de kans op mislukken heel groot. Binnen organisaties als de Europese Unie en de NAVO is het al moeilijk om een geslaagde top te houden, hoewel functionarissen van de lidstaten alles kunnen voorbereiden. Tussen Noord-Korea en de VS bestaan geen directe diplomatieke contacten, dus hangt er veel af van het moment zelf.