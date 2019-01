Kim dreigt VS met koerswijziging

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil zich blijven inzetten voor een Koreaans schiereiland zonder kernwapens, maar hij zou van die koers kunnen afwijken als de Verenigde Staten de sancties tegen Noord-Korea in stand houden. Kim uitte die waarschuwing in zijn nieuwjaarstoespraak.

Kim liet doorschemeren dat hij zou kunnen stoppen met het maken van kernwapens. Tegelijkertijd riep hij Washington op om in actie te komen om de vastgelopen gesprekken over toenadering tussen Noord-Korea en de VS en Zuid-Korea nieuw leven in te blazen. Hij zei dat Noord-Korea „gedwongen zou kunnen worden een nieuwe weg te verkennen” als de VS de sancties tegen het bewind in Pyongyang onveranderd laten.

Kim zwoer tijdens zijn historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in juni vorig jaar in Singapore te werken aan denuclearisatie, maar de twee partijen hebben sindsdien weinig vooruitgang geboekt. Een nieuwe ontmoeting op hoog niveau werd in november abrupt afgelast.