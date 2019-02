Kim blijft nog twee dagen in Vietnam

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un begint vrijdag een tweedaags staatsbezoek aan Vietnam. Hij arriveerde dinsdag al in Vietnam, nadat hij met een trein van Pyongyang dwars door China naar de Vietnamese grensstad Dong Dang was gereisd. Hij heeft in de hoofdstad Hanoi zijn tweede topconferentie met de Amerikaanse president Trump achter de rug. Trump heeft Vietnam verlaten en hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

De twee zijn volgens Trump als vrienden uit elkaar gegaan, maar de top is mislukt. Volgens Trump is dat omdat Kim eiste dat alle sancties tegen zijn land worden gestopt, zonder daar iets concreets tegenover te stellen op het gebied van ontwapening.

Kim wordt vrijdag ontvangen door de Vietnamese president Nguyen Phu Trong en neemt deel aan een staatsbanket. Zaterdag legt hij een krans bij het graf van de communistische ‘Vader des Vaderlands’, Ho Chi Minh (1890-1969), en spreekt vervolgens met premier Nguyen Xuan Phuc. Zaterdagavond verlaat Kim Vietnam.