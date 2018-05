Kim bezoekt Xi in China

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft weer een bezoek gebracht aan China. In de stad Dalian had hij een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua dinsdag.

Xi vertelde Kim onder andere dat hij de ontmoeting tussen de leiders van Noord-Korea en de VS toejuicht. Dat gesprek staat gepland voor eind deze maand of begin juni.

Kims uitstapje per vliegtuig volgt op een meer opmerkelijk bezoek in maart. Hij reisde toen net als zijn vader Kim Jong-il ooit naar China in een speciale bepantserde trein. Het was zijn eerste reis naar China sinds zijn aantreden in 2011.