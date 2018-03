Kim bereid tot gesprek met VS over kernwapens

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bereid om met de VS aan tafel te gaan zitten en over het verminderen van kernwapens te praten. Kim heeft dit tegen gezanten van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd. De gezanten zijn dinsdag na een tweedaags bezoek aan Noord-Korea in Seoul teruggekeerd, meldde persbureau Yonhap.

Noord-Korea zou ook bereid zijn de nucleaire projecten stil te leggen tijdens het overleg met de VS. Als Noord-Korea veiligheidsgaranties krijgt, dan kan het land zonder kernwapens, zo zou Kim de gezanten uit Seoul hebben gezegd. De delegatie kwam ook terug met de afspraak dat Kim en hun president Moon elkaar eind april op grensovergang Panmunjeom ontmoeten.

Trump positief over Noord-Korea

Het wordt de derde Koreaanse top na die van 2000 en van 2007. De speciale Zuid-Koreaanse gezant Chung Eui-yong heeft samen met vier andere diplomaten dictator Kim persoonlijk gesproken tijdens een diner, meldde Yonhap. Ze zijn de eerste Zuid-Koreaanse diplomaten die Kim hebben ontmoet sinds die in 2016 aan de macht kwam. Er komt ook een speciale verbindingslijn tussen de leiders van de twee landen om spanningen te helpen verminderen.

Officieel is de Koreaanse Oorlog (1950-1953) tussen het communistische noorden en westerse zuiden nooit met een verdrag beƫindigd. De ontwikkeling van kernwapens en raketten in Noord-Korea heeft geleid tot hoge spanningen in de regio en internationale sancties tegen Pyongyang. De afgelopen maanden nam de spanning verder toe met nieuwe Noord-Koreaanse wapentests en met scheldkanonnades van Kim en Donald Trump.

De deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in februari in Zuid-Korea heeft echter plotseling voor 'dooi' gezorgd. Het noorden stuurde enthousiast atleten, artiesten en cheerleaders. Ook een zus van Kim, Kim Yo-jong, ging naar de spelen. Zij was daarmee de eerste persoon uit de stalinistische dynastie die over Noord-Korea heerst die na 1949 het zuiden heeft bezocht. Woensdag gaat er een Noord-Koreaanse delegatie naar de Paralympische Spelen in Zuid-Korea.