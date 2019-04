Kilometerheffing Vlaanderen lijkt van de baan

Het plan om een kilometerheffing in Vlaanderen in te voeren lijkt van de baan. De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de kilometerheffing voor personenwagens helemaal begraven. Volgens de N-VA-minister is het „debat vergiftigd”, is er geen „draagvlak” meer voor de maatregel en is de bevolking „bang gemaakt”.

„We gaan dat niet door de strot van de Vlaming rammen”, zo zei hij dinsdagavond tegen VTM Nieuws. In plaats van een kilometerheffing om de files aan te pakken, pleit Weyts voor extra investeringen in verkeersinfrastructuur.

Weyts heeft zich jarenlang uitgesproken als voorstander van een kilometerheffing voor personenwagens. Hij zag zo’n heffing als een mogelijke hefboom in de strijd tegen de files. De invoering van een „budgetneutrale slimme kilometerheffing” staat ook met zoveel woorden in het klimaatbeleidsplan dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Maar de voorbije dagen en weken groeide de kritiek op de plannen. Het Vlaams Belang startte een protestcampagne met bumperstickers en ook de PVDA lanceerde een petitie tegen de kilometertaks. Binnen de N-VA groeide de vrees voor een ‘Ben-belasting’.

Weyts ziet er nu meer in de investeringen in verkeersinfrastructuur uit te breiden. „We merken voor 2018 voor het eerst een lichte daling van de filezwaarte. Dat is niks om euforisch over te zijn, maar de daling is er vooral op de plaatsen waar we geïnvesteerd hebben.” Hij stelt voor de investeringen te verhogen van bijna 10 naar 15 miljard euro. Weyts verwacht dat die extra investering - niet alleen in wegen, maar ook in openbaar vervoer en in de fiets - kan zorgen voor een afname van de files.

Nederland sprak zich eerder uit tegen tol voor personenauto’s in België, omdat dat Nederlandse automobilisten zou duperen. Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen zouden hun regio niet meer kunnen verlaten zonder dat ze te maken zouden krijgen met tol.