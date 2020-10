Kilo’s wiet gedumpt tijdens achtervolging in Duitsland

Bij een politieachtervolging op hoge snelheid in Zuid-Duitsland heeft een inzittende van een BMW kilo’s marihuana uit het raam gegooid. Agenten vonden bijna 15 kilo nadat de achtervolging in Hösbach was geëindigd in een botsing met twee politievoertuigen, meldde de politie van Würzburg.

De twee mannen in de auto (20 en 23 jaar) raakten lichtgewond, evenals vier politiemensen. Collega’s zetten daarna een deel van de snelweg naar Neurenberg af om de pakjes softdrugs te verzamelen.

Het duo, dat hard was weggereden voor een nachtelijke verkeerscontrole, is vastgezet. Ze worden niet alleen verdacht van drugshandel, maar ook van verkeersovertredingen. De blikschade loopt in de vijf cijfers, aldus de politie.