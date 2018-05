Kilaueavulkaan in Hawaï uitgebarsten

De al enkele weken actieve vulkaan Kilauea in Hawaï is donderdag met geweld uitgebarsten. Er zijn dikke rookwolken te zien die naar het noordoosten drijven. As en stenen worden kilometers de lucht in geslingerd.

De Amerikaanse seismologische dienst USGS had daarvoor al eerder gewaarschuwd, nadat afgelopen weekeinde een nieuwe scheur van 300 meter lang was ontdekt, waaruit lava stroomde. De autoriteiten gaven meteen opdracht tot verdere evacuaties.

Mensen die nog niet weg hoeven, is ten stelligste aangeraden binnen te blijven wegens de te verwachten asregen en vallend vulkanisch gesteente. Grote rotsblokken kunnen volgens deskundigen in een straal van ongeveer een kilometer rond de krater neerkomen, kleine stenen tot tientallen kilometers in de omtrek. Ook is het verstandig de ramen dicht te houden omdat de kans groot is dat de wind giftige gassen, zoals zwaveldioxide, aanvoert.

Donderdag waren in de buurt van het vuurspuwende bergplateau tientallen lichte aardbevingen gemeten als aankondiging van een hevige eruptie. De laatste keer dat de vulkaan Kilauea uitbarstte was in 1924. Het natuurgeweld hield destijds zeventien dagen aan.

Heftiger natuurgeweld

Ook nu moet rekening worden gehouden met meer en wellicht heftiger natuurgeweld. „Deze uitbarsting heeft de druk tijdelijk verlicht”, zei USGS-geoloog Michelle Coombs donderdag tijdens een persconferentie. „We kunnen nog grotere, krachtiger manifestaties krijgen. Dit zou de eerste van een reeks geweldige explosies in de krater kunnen zijn.”

Op diverse eilanden van Hawaï zijn vulkanen actief, vooral aan de kust. De meeste kraters bevinden zich in de bodem en spuwen een vrijwel constante stroom van lava uit. Die gloeiendhete massa verdwijnt in zee, wat spectaculaire stoomwolken oplevert. Hawaï is de 50e staat van de VS.