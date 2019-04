Kiezers Egypte steunen aanblijven al-Sisi

Bijna 90 procent van de Egyptische kiezers heeft in een referendum constitutionele veranderingen goedgekeurd, zei de kiescommissie dinsdag. De veranderingen maken de weg vrij voor president Abdel Fattah al-Sisi om aan de macht te blijven tot 2030. Het parlement stemde eerder al in met de grondwetswijziging.

De opkomst tijdens het driedaagse referendum was ruim 44 procent en 89 procent stemde in met de amendementen, aldus de commissie. Meer dan 23,4 miljoen kiezers keurden de veranderingen daarmee goed.

De wijzigingen zullen Sisi’s huidige termijn verlengen van vier tot zes jaar en stellen hem in staat nog een derde termijn van zes jaar aan te blijven in 2024. De president krijgt ook de bevoegdheid rechters en aanklagers te benoemen uit een pool van kandidaten. Het Egyptische leger krijgt een krachtiger rol in het beschermen van „de grondwet en de democratie”.

Sisi’s aanhangers zeggen dat hij Egypte heeft gestabiliseerd en meer tijd nodig heeft om de economie te hervormen en te ontwikkelen. Critici vrezen dat de grondwetswijzigingen de ruimte voor politiek en debat zullen verkleinen.