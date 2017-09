Kiezer straft Duitse regeringspartijen af

De Duitse regeringspartijen hebben forse verliezen geleden bij de parlementsverkiezing van zondag. Het CDU van Angela Merkel en zusterpartij CSU kwamen samen uit op 33 procent van de stemmen, de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD kreeg steun van 20,9 procent van de kiezers.

De Alternative für Deutschland (AfD) kreeg in totaal 12,6 procent van de stemmen. Dat bleek in de nacht van zondag op maandag nadat de uitslagen uit de 299 kiesdistricten waren geteld. De rechts-populistische AfD is daarmee de derde partij van Duitsland.

De uitslag is een klap voor de christendemocraten van Merkel. Het samenwerkingenverband van CDU/CSU kreeg bij de vorige parlementsverkiezing in 2013 nog 41,5 procent van de stemmen. De SPD kreeg toen ruim een kwart (25,7 procent) van de kiezers achter zich. De AfD bleef toen net onder de kiesdrempel van 5 procent, maar komt nu alsnog in de Bondsdag.

Ook de liberalen van de FDP zitten straks weer in het parlement. De partij verloor in 2013 alle zetels, maar kreeg nu 10,7 procent van de stemmen. De partij wordt gezien als een mogelijke coalitiepartner voor Merkel, nu de SPD heeft aangegeven de komende jaren oppositie te willen voeren. Ook de Grünen (Groenen), goed voor 8,9 procent van de stemmen, worden genoemd als potentiële partner.