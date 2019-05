Kiezer boos over uitblijven brexit

Het zou zomaar een schijnvertoning kunnen zijn, de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië. Toch blijft het mogelijk dat de 73 Britse leden tot 2024 blijven zitten. Veel kiezers beschouwen de stemming als een herhaling van het brexitreferendum in 2016.

Samen met Nederland bijt het Verenigd Koninkrijk donderdag het spits af in de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vrijdag volgen Ierland en Tsjechië, zaterdag Letland, Malta, Slowakije en nog een keer Tsjechië. De rest stemt op zondag.

Eigenlijk wilde de Britse premier May deze verkiezingen niet. Maar omdat het Lagerhuis nog geen regeling voor de brexit heeft kunnen vinden, is Groot-Brittannië verplicht verkiezingen te houden. Zolang de Britten niet uit de EU zijn vertrokken, blijven deze 73 gekozenen lid van het EP.

Brexit (of juist het uitblijven daarvan) is dan ook het thema waarover kiezers in de Britse media spreken. De 66-jarige Robert McGann uit Meriden stemde altijd op de Conservatieven van premier May, maar stapt nu over naar de Brexit Partij van Nigel Farage. „Hij was de enige die eerlijk bleef”, zegt hij tegen de BBC.

Ketel

De Brexit Partij is een nieuwe groep, sinds UKIP (United Kingdom Independence Party) uit elkaar viel en Nigel Farage een eigen beweging begon. De voormalige UKIP-leider beschuldigt de andere partijen van verraad van brexit en wil met zijn beweging druk op de ketel zetten.

Farage scoorde met UKIP in 2014 bij de EP-verkiezingen 24 zetels waardoor hij de grootste werd. Nu staat de Brexit Partij vooraan in alle peilingen (33 procent), op afstand gevolgd door Labour (21 procent). De regerende Conservatieve Partij eindigt met 11 procent op de vijfde plaats.

Premier May houdt niet op te zeggen dat ze „brexit wil uitvoeren.” Toch vertrouwen kiezers dat niet. Velen stappen over naar de Brexit Partij. „Ze zijn er meer in geïnteresseerd om de kleine club in Europa te houden dan dat ze naar de mensen luisteren”, zegt John Billington. Zijn stem op Farage is een proteststem.

Kans

De Schotse Nationale Partij (SNP) probeert van de EP-verkiezingen een nieuw referendum over brexit te maken. De Schotse premier Nicola Sturgeon ziet een „redelijke kans” dat Schotland in de EU kan blijven. Hoe ze dat wil regelen, zegt ze er niet bij. In 2016 stemde 62 procent van de Schotten tegen vertrek uit de EU.