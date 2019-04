Kiev woedend over paspoortmaatregel Kremlin

De Oekraïense regering is woedend over het besluit van Moskou om het voor mensen in de Oost-Oekraïense regio Donbass makkelijker te maken de Russische nationaliteit te verwerven. President Poetin heeft daar een wet voor ondertekend.

Kiev spreekt van een agressieve daad. Oekraïne heeft net een nieuwe president gekozen, de tv-acteur en komiek Volodimir Zelenski. Moskou bestrijdt dat dit iets met de maatregel te maken heeft.

Het wordt door de nieuwe regels eenvoudiger om een Russisch paspoort te krijgen voor mensen in de Oekraïense plaatsen Donetsk en Loehansk waar pro-Russische separatisten de dienst uitmaken. Na afzetten van de gekozen pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj in 2014 ontbrandde een strijd over de koers van het land. In het economisch en cultureel op de Russische buren gerichte streek Donbass is een burgeroorlog aan de gang tussen de door Rusland gesteunde separatisten en anderzijds fel anti-Russische milities en het Oekraïense leger.