Kiev naar Europese rechter voor 24 zeelieden

Oekraïne stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg om zich te beklagen over de arrestatie van 24 zeelieden door Rusland. Zij zitten al bijna anderhalve maand vast. Volgens de Oekraïense viceminister van Justitie, Ivan Lisjtsjina, worden onder meer hun rechten op een eigen leven, vrijheid en een eerlijk proces geschonden. Ook zouden ze zijn gemarteld, wat volgens de Europese mensenrechtenconventie verboden is.

Eind november bracht de Russische kustwacht drie Oekraïense marineschepen op die door de Straat van Kertsj van de Zwarte Zee naar de Zee van Azov wilden varen. De wateren in die regio zijn omstreden sinds de annexatie van het schiereiland de Krim in 2014 door Moskou. De bemanning werd van boord gehaald en naar de Russische hoofdstad overgebracht voor ondervraging.

President Petro Porosjenko beklemtoonde in een tv-interview dat Russische rechtbanken niet bevoegd zijn in zaken die zeelui aangaan. Kiev zal nimmer de bezetting van de Zee van Azov en de Straat van Kertsj goedkeuren. „Rusland moet mijn soldaten onmiddellijk teruggeven”.