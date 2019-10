Kiev gaat onderzoek Hunter Bidens werkgever na

Het Oekraïense Openbaar Ministerie gaat na of een aantal onderzoeken naar onder meer een groot gasconcern en waar de zoon van de Amerikaanse politicus Joe Biden werkte op een correcte manier zijn afgehandeld. Procureur-generaal Ruslan Riabosjapka zei dat wordt gekeken of die zaken wettig op de juiste manier zijn afgesloten.

In de Verenigde Staten is een politieke strijd losgebarsten over de vraag van president Trump aan zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski om te kijken wat de rol van Hunter Biden en diens vader Joe was bij het ontslag in 2016 van een aanklager. Aanklager Viktor Sjokin had eerder in een corruptieonderzoek kennelijk Burisma Holdings in het vizier. Dat is het gasconcern waar Hunter Biden als topman vermogens heeft verdiend van 2014 tot in april dit jaar.