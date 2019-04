Kiesraad gaat stemmen hertellen in Istanbul

De Turkse kiesraad heeft besloten om in Istanbul van acht lokale stembureaus de kiesbiljetten opnieuw te tellen. De partij AK van president Recep Tayyip Erdogan ging in beroep tegen de resultaten die de oppositiekandidaat een overwinning opleverde in de belangrijkste stad van Turkije.

Ekrem Imamoglu van CHP wil dat de kiesraad hem uitroept tot burgemeester van de stad, nadat hij 48,8 procent van de stemmen had gekregen. Binali Yildirim (AK) had 0,3 procent minder (48,5). Zowel de CHP als AK claimde de overwinning in Istanbul.

Imamoglu is ervan overtuigd dat de hertelling van de lokale kieskantoren niets verandert aan de uitslag.

Yildirim zei eerder dat hij met 4000 stemmen had gewonnen om later toe te geven dat hij 25.000 achterligt op zijn rivaal. „Er zijn 31.136 stembussen in Istanbul. Als er in elke bus één ongeldige stem is, dan heb ik dat verschil al goedgemaakt”, legt Yildirim uit, die repte over ruim 300.000 ongeldige stemmen.